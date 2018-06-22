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İsrail, Filistinli ailenin evini balyozla yıktı

İsrail güçlerinin Filistinlilere şiddeti bu kez işgal altındaki Batı Şeria'daydı. Gözaltındaki bir Filistinlinin evine baskın yapıp binanın duvarlarını yıktılar.

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İsrail'in şiddet listesine bir yenisi daha eklendi...

Yalan suçlamalar

Askerler, işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Ala Kubha'yı gözaltına aldı.

Gerekçe ise 16 Mart’ta arabasıyla çarparak 2 İsrail askerini öldürdüğü iddiasıydı. 

Evleri gözlerinin önüne yerle bir oldu

Kasıtlı cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan Ala Kubha, iddiaları reddetti, olayın trafik kazası olduğunu söyledi. 

Bu seferde askerler gözaltına alınan Kubha'nın evine baskın yaptı. Evdekilerin çaresiz bakışları altında duvarları balyozla yıktılar. 

Bir Filistinli yaralandı

Bu arada Kubha ailesinin evlerinin yıkıldığını gören Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerilim çıktı.

Olayda bir Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: israil, Alaa Kabha
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