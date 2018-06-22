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İsrail, Filistinli ailenin evini balyozla yıktı

İsrail güçlerinin Filistinlilere şiddeti bu kez işgal altındaki Batı Şeria'daydı. Gözaltındaki bir Filistinlinin evine baskın yapıp binanın duvarlarını yıktılar.

22 Haziran 2018 Cuma 11:18





