İsrail, Filistinli ailenin evini balyozla yıktı

İsrail'in şiddet listesine bir yenisi daha eklendi...
Yalan suçlamalar
Askerler, işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Ala Kubha'yı gözaltına aldı.
Gerekçe ise 16 Mart’ta arabasıyla çarparak 2 İsrail askerini öldürdüğü iddiasıydı.
Evleri gözlerinin önüne yerle bir oldu
Kasıtlı cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan Ala Kubha, iddiaları reddetti, olayın trafik kazası olduğunu söyledi.
Bu seferde askerler gözaltına alınan Kubha'nın evine baskın yaptı. Evdekilerin çaresiz bakışları altında duvarları balyozla yıktılar.
Bir Filistinli yaralandı
Bu arada Kubha ailesinin evlerinin yıkıldığını gören Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerilim çıktı.
Olayda bir Filistinli plastik mermiyle yaralandı.
Kaynak: TRT Haber