İsrail, Filistin'in "Büyük Dönüş"üne keskin nişancılarla hazırlanıyor

Filistinli grupların çağrısıyla 30 Mart'ta, Gazze-İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş" yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor. İsrail ordusunun, Gazze sınırında Filistinli grupların çağrısıyla ay sonunda yapılacak "Büyük Dönüş" yürüyüşü öncesinde Batı Şeria ve Gazze çevresinde, gösteri çağrılarına karşın "keskin nişancıların da kullanılacağı" güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.

İsrail yerel basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, "Batı Şeria ve Gazze'de İsrail özel birliklerinin, keskin nişancıların sayısının artırılacağı, bazı bölgelere toprak setler oluşturulacağı ve gösterilere müdahale edecek birimlerin yerleştirileceği" aktarıldı.

Haberlerde, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un, "Büyük Dönüş" gösterisi çağrısı yapan "Hamas'a bağlı" olduğunu iddia ettiği gruplara karşı hazırlık talimatı verdiği vurgulandı.

Kaynak: AA