  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İsrail Filistin'de 3 evi yıktı

İsrail Filistin'de 3 evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

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İsrail Filistinde 3 evi yıktı

Filistin’de ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 3 ev İsrail tarafından buldozerlerle yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, Kudüs Belediyesi'ne bağlı ekipler çok sayıda İsrail polisinin korumasında Doğu Kudüs'ün İseviyye, Şuafat ve Beyt Hanina mahallelerine geldi.

Ekipler söz konusu mahallelerde Filistinlilere ait biri meskun durumda, ikisi yapım aşamasında olan 3 evi buldozerlerle yıktı.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

Söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "Yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

 Kaynak: AA 

Etiketler: israil, kudüs, yıkım
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