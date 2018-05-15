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İsrail, Filistin nezdindeki büyükelçinin Türkiye'ye dönmesini istedi

Türkiye’nin Kudüs’teki Başkonsolosu İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Başkonsolosun istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye'ye dönmesi istendi.

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İsrail, Filistin nezdindeki büyükelçinin Türkiyeye dönmesini istedi

Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu’nun İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye’nin Kudüs’teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıması bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermilerle müdahale ederek 61 Filistinliyi şehit etmişti.

Türkiye, İsrail’in bu katliamına sert bir şekilde tepki göstermiş, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’ten bir süreliğine ülkesine dönmesini istemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, büyükelçi, türkiye, kudüs
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