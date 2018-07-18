İsrail Eğitim Bakanı Bennett'tan acımasız öneri

Gazze’ye son saldırıların ele alındığı İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısı sırasında konuşan İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett "Neden bizim toplumumuza hava saldırısı düzenleyenlere ve hücrelerine ateş etmiyorsunuz” dedi.

"Filistinliler terörist"

Bennet sözlerine “Hiçbir yasal engel yok, neden üzerlerine değil de yanlarına ateş ediyorsunuz. Bunlar tüm niyet ve amaçları ile teröristler” diye devam etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı ise “Ben, çocuklar ve gençlere ateş edilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bazen çocuklar ve gençler balon ve uçurtma uçururlar” dedi.

"İsrail ordusu bomba atmalı"

Genelkurmay Başkanı ayrıca Bennett’a “Bombaların balonların, ateşli uçurtmaların ve onların yapıldığı yerlerin üzerine atılmasını mı öneriyorsun?” diye sordu.

Bennett sözlerinin arkasında durarak “İsrail ordusunun bunu yapması lazım” dedi. Genelkurmay Başkanı “Seninle bu konuda ayrışıyorum zira bu söyledikleriniz iş ve ahlak anlayışımın dışında” karşılığını verdi.

Kaynak: Yediot Aharonot

