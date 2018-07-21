İsrail dün akşam ilan edilen ateşkesi ihlal etti

İsrail topçuları sabah erken saatlerde Gazze’nin doğusunda yer alan Hay El-Zeytun’da Hamas’a ait bir gözlem noktasını vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Ateşkes ilan edilmişti

Gazze’de halk “Komplo, mültecilerin haklarının üstünden geçemeyecek” ismini verdiği 17'nci Cuma gösterilerini dün başlatmıştı. Saldırıların ardından Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum dün yayımladığı yazılı açıklamada, "Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile işgal arasında ateşkes sağlandı" demişti.

Dün düzenlenen saldırıda 4 Filistinli şehit oldu

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedef vurulmuştu

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

Ordunun "yüksek alarm" seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze'de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA, Filistin Haber Ajansı (SAFA)