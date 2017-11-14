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İsrail ‘Demir Kubbe’ sistemini ülke genelinde konuşlandırdı

İsrail ordusunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryalarını ülke genelinde konuşlandırdığı bildirildi.

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İsrail Demir Kubbe sistemini ülke genelinde konuşlandırdı

İsrail Kanal 2 televizyonunun üst düzey askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, ordunun, Demir Kubbe hava savunma sistemlerine ait bataryaları ülke genelinde ve özellikle orta kesimde konuşlandırdığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin İsrail ordusunun tünel saldırılarına karşılık verme niyetinde olduğuna ilişkin istihbarat nedeniyle Gazze sınırındaki İsrail güçlerinin hazırlık seviyesini yükselttiği ifade edildi.

İsrail'in Kanal 10 televizyonu da ordunun, İslami Cihad Hareketi'nin saldırı niyetinde olduğu yönünde edindiği istihbarat üzerine ülke genelinde hazırlıklarını artırdığını aktardı.

Konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 30 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir tüneli patlatmış, olayda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun pazar günü de Gazze sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattığı bildirilmişti.

‘Demir Kubbe’

İsrail ordusunun gözbebeği "Demir Kubbe" savunma sistemini 6 askerden oluşan bir ekip idare ve sevkini yapıyor. 20 roket bataryasına sahip sistem mobil olarak istenilen yere bir arazi aracıyla taşınarak kuruluyor
 

Etiketler: israil, Demir Kubbe, hava savunma sistemi
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