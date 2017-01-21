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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Trump’ı Kudüs’e davet etti

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, ABD’nin yeni Başkanı Trump’ı Kudüs’e davet etti.

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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Trumpı Kudüse davet etti

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ı Kudüs’e davet etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rivlin, Trump’a gönderdiği kutlama mesajında, “Her zaman İsrail Devleti’nin dostu oldun ve yanında durdun. Bugün de özgür dünyanın ve İsrail Devleti’nin en önemli ve en yakın müttefiki olarak yanımızdasın.” ifadelerini kullandı.

İsrail ile ABD arasındaki “ayrıcalıklı” ilişki ve iş birliğinin devamını temenni eden Rivlin, mesajına şöyle devam etti:

“Size ve hükümetinize başarılar dilerim. Bu münasebetle sizi İsrail’e davet eder, Kudüs’e konuk olmanızı bekleriz.”

Seçim sürecinde Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump, Başkanlık yemininden önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine "Tabii ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki unutmadım ve biliyorsunuz ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." açıklamasını yapmıştı.

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