İsrail, Bişara'nın vatandaşlığını düşürecek

İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Bişara'nın vatandaşlığının düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için Başsavcı Avichai Mandelblit'e resmi talepte bulundu.

Öte yandan kuruculuğunu Bişara'nın yaptığı Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Genel Sekreteri Matanis Şahade, yaptığı açıklamada, "Deri'nin bu kararı özellikle şu konjonktürde siyasi intikam almak için atılmış bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Deri'nin kararının İsrail toplumunda tırmanışa geçen "aşırı sağcılık" dalgasının bir parçası olduğunu belirten Şahade, "Deri, İsrail güvenliğine önem verdiğini göstermeye çalışarak İsrail toplumunda politik kazanç elde etmeye çalışıyor. Halbuki biz İsrail tarafından kullanılacak bir zarf değiliz. Meşruiyetimizi bu toprakların gerçek sahibi olma durumumuzdan alıyoruz." dedi.

İsrail Parlamentosu (Knesset), mart ayında İçişleri Bakanına, İsrail karşıtı olduğu tespit edilen kişilerin vatandaşlığını düşürme yetkisi veren ve İsrail basınında "Bişara Kanunu" olarak isimlendirilen kanunu onaylamıştı.

İsrail, eski Knesset üyesi Bişara'yı düşman ülkelere savaş zamanında istihbarat paylaşımında bulunmak ve terör örgütlerine destek vermekle suçluyor.

Arap milliyetçiliği fikirleriyle bilinen ve 1995 yılında İsrail'de UDTP'yi kurarak 2007 yılına kadar bu partinin başkanlığını yürüten Bişara, halihazırda Katar'ın başkenti Doha'da ikamet ediyor.