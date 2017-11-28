'İsrail bazı Arap ülkelerinin büyükelçileriyle diyalog içinde'

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, İsrail gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'le diplomatik ilişkileri olmayan 12 İslam ve Arap ülkesinin büyükelçileriyle diyalog yürüttüklerini söyledi.

Dannon, "Hatta bunlardan bazıları beni BM koridorlarında gördüklerinde kaçıyorlardı. Şu anda ise elimi sıkıyor ve bana sarılıyorlar." dedi.

Söz konusu büyükelçilerden bazılarının kendisiyle "gizlice iş birliği yaptığını ve ortak girişim teklifinde bulunduğunu" öne süren Danon, "BM'deki oylamalarda lehimize oy kullanmamalarına rağmen onlarla ilişkilerimizin normalleştiğini söyleyebiliriz. Aralarında Arap devletlerinin de olduğu bir düzine İslam ülkesinden söz ediyorum." diye konuştu.

Mısır ve Ürdün'ün dışındaki Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Kaynak: AA