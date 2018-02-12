İsrail: Batı Şeria'yı ilhak etmek için ABD ile görüşüyoruz

İsrail Başbakanlık Sözcülüğü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanı olduğu Likud Partisi'ndeki milletvekilleri ile toplantı yaptığını açıkladı.

Toplantıda Batı Şeria'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhak edilmesi konusunu ABD yönetimi ile görüştüğünü anlatan Netanyahu şunları söyledi:

"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak, bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."

Beyaz Saray'dan görüşmelere yalanlama

Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Josh Raffel'in, Washington'ın İsrail ile Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi konusunu görüştüğü haberlerini yalanladığı İsrail basınında yer aldı.

Raffel, İsrail ve Amerika'nın "böyle bir teklifi hiç tartışmadığını" belirterek, ABD başkanının tüm dikkatini "İsrail-Filistin arasında yeni bir barış girişimine" verdiğini söyledi.

Geçen yılın sonunda, Likud Parti Merkez Komitesi, İsrail parlamentosuna Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi yönünde bir yasa teklifi sunmuştu.

Öte yandan, söz konusu yasa teklifinin hükümetin ajandasından dün çıkarıldığı söylenmişti.

Filistin'den tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini İsrail topraklarına ilhak ederek, "tam egemenlik" için ABD yönetimi ile görüştüğüne dair" açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında Ebu Rudeyne, yerleşim yerlerini kontrol altına almaya ilişkin İsrail tarafından atılacak tek taraflı adımın istikrarsızlık ve daha fazla gerginliğe neden olacağını söyledi.

Ebu Rudeyne, "Bizler bu türden adımların uygulanmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. (İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabaları) Barış çalışmalarını kurtarmaya dönük çabaları sonlandırır ve daha fazla gerginliğe yol açar." dedi.

Ebu Rudeyne, Filistin topraklarının durumuna ilişkin yapılan bu tür açıklamaların tüm uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat: İsrail egemenliğine izin verilmeyecek

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakı konusunda ABD yönetimiyle görüştüğüne ilişkin haberlere işaret ederek, "Ne ABD ne de bir başkasını, müzakereleri bizim adımıza yürütmesi için görevlendirdik. Bu girişimin başarılı olmasına müsaade etmeyeceğiz. Filistinliler, Filistin devleti toprakları üzerinde herhangi bir İsrail egemenliğinin uygulanmasına izin vermeyecek." dedi.

"Toprak hırsızlığı cesaretlendiriliyor"

Son gelişmenin, ABD'nin İsrail'in sömürgeci planlarına ortak olduğunu ve İsrail'in ABD yönetimiyle koordinasyon içinde tek taraflı karar aldığını teyit ettiğini aktaran Ureykat, açıklamasında şunları söyledi:

"Üç aydan kısa bir sürede, İsrail'in ABD'nin dikteleri ile uluslararası kanunları ihlal etmesini meşrulaştırması kapsamında üç girişim ortaya çıktı. İlki, Kudüs'ün müzakere masasından çıkarılmasıydı. İkincisi, Filistinli mülteciler meselesinin sonlandırılmasıydı. Şimdi de, Filistin topraklarının İsrail'e ilhakının kabulüyle toprak hırsızlığı cesaretlendiriliyor."

Kaynak: AA