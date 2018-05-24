İsrail, Batı Şeria'daki işgale 3 bin 900 konut ekleyecek

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde 30 yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını belirtti.

Liberman, bahsi geçen yerleşim yerlerine başlangıçta 2 bin 500, ilerleyen tarihlerde de bin 400 konut daha inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin yeni Yahudi yerleşim yerlerinin inşa edilmesine yönelik planı gelecek hafta görüşeceği belirtildi.

בשבוע הבא, נביא לאישור מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון 2500 יחידות דיור חדשות, מתוכן 1,400 לבנייה מיידית. אנו נקדם בניה בכל רחבי יהודה ושומרון, מצפון עד דרום, בישובים קטנים וגדולים. נמשיך ליישב ולפתח את יהודה ושומרון, במעשים. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 24 Mayıs 2018

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2.6 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

1 milyona çıkarmayı hedefliyor

İsrail 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurdu.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği biliniyor.

İsrail, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

Kaynak: Reuters