İsrail, Batı Şeria'da yıkımlarını sürdürüyor

Ağvar Yerleşim Projeleri Sorumlusu Mutez Beşşarat, Ağvar'daki "Aynussakut" bölgesinden geçen su şebekesinin İsrail askerlerinin korumasında getirilen buldozerlerle yıkıldığını söyledi.

Aynussakut'ta 400 dönümlük araziyi sulamak için bu şebekenin kullanıldığını ifade eden Beşşarat, söz konusu tarım arazilerinin 2014 yılında İsrail Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla Yahudilerden alınıp asıl sahipleri Filistinlilere geri verildiğini kaydetti.

Beşşarat, su şebekesinin yıkımıyla ilgili İsrail tarafından daha önce herhangi bir uyarı yapılmadığını aktardı.

İsrail, Oslo Anlaşması'na göre Ağvar bölgesinin kendi idaresindeki C bölgesinde olduğunu gerekçe göstererek buradaki Filistinlilere yönelik ihlallerde bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA