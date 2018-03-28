İsrail, Batı Şeria'da yıkıma devam ediyor

Yahudi yerleşimleriyle mücadele için faaliyet gösteren aktivistlerden İbrahim İvedallah, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde buldozerler eşliğinde Beytullahim'in kuzeybatısındaki El-Luce beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

İvedallah, İsrail güçlerinin, yapım aşamasındaki bir evi, 5 mezarı ve bir istinat duvarını "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığını aktardı. İsrail'in daha çok alanı yerleşim birimlerine dahil etmek için, Ayrım Duvarı'nın yakınındaki bölgede bulunan insanları göçe zorladığını da sözlerine ekledi.

İsrail, C bölgesinde Filistinlilerin inşaat yapmasına engel oluyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den beri İsrail'in işgali altında. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

Kaynak: AA