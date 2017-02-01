  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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İsrail Batı Şeria’da yerleşim birimi boşaltıyor

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde, Batı Şeria’daki Amona Yahudi yerleşim biriminin boşaltılması için 3 bin polis görevlendirildi.

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İsrail Batı Şeriada yerleşim birimi boşaltıyor
İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edilen Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliyesinin sağlanması için 3 bin polis görevlendirdi.
 
İsrail Devlet Radyosu’nun haberine göre, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin kararı çerçevesinde, onlarca Yahudi ailenin yaşadığı Amona yerleşim biriminin önümüzdeki saatlerde boşaltılması için 3 bin polis görevlendirildi.
 
Radyonun haberinde, fanatik Yahudilerin Amona çevresine yaklaşmalarını engellemek üzere güvenlik önlemi alan İsrail askeri ve polisi bölgede kontrol noktaları oluşturdu.
 
Öte yandan fanatik Yahudilerden oluşan bir grup gencin Amona’nın girişine yaklaşabildiği ve araç lastiklerini ateşe verdikleri ifade edilen haberde, yerleşim biriminde yaşayan ailelerin de evlerinden çıkmak istemedikleri belirtildi.
 
İsrail ordusu dün, Batı Şeria'da Filistinlilerin şahsi mülkü üzerine inşa edilen ve onlarca Yahudi'nin yaşadığı Amona yerleşim birimi sakinlerine, bölgenin 48 saat içinde boşaltılması yönünde tebligatta bulunmuştu. AA
 
Etiketler: israil, Batı Şeria, yahudi yerleşim birimi boşaltılıyor
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