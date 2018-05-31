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İsrail, Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail, Batı Şeriada 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Filistinlilerin, halk direniş etkinliklerine karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin güvenlik güçleri tarafından soruşturmaya sevk edildiği dile getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

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