İsrail basınının Adnan Oktar ilgisi

Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Oktar'ın İsrail ile kurduğu yakın ilişkiye dikkat çekildi.

Haaretz: Suç örgütü kurmak, yolsuzluk, cinsel istismar

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili haberinde "Kedicik haremi kuran Türk İslam cemaati lideri gözaltına alındı." başlığını kullandı.

Haberde, Oktar grubuna yönelik operasyonda 200'den fazla kişinin "Suç örgütü kurmak, yolsuzluk ve cinsel istismar" suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Haaretz'e bu yıl verdiği röportajdan alıntılar yapılan haberde, Oktar'ın, "İsrail'de 'gerçek dindar' Yahudi birçok arkadaşım var. Onları çok seviyorum, çünkü onlar gerçekten dindar" cümleleri hatırlatıldı.

Jerusalem Post: Dostluk yolun sonuna mı geldi?

İsrail'in bir diğer önemli gazetesi "Jerusalem Post" ise Oktar'ın gözaltına alınması haberini, "Oktar ve İsrail dostluğu yolun sonuna mı geldi?" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Adnan Oktar'ın 2014 ile 2018 yılları arasında Jerusalem Post gazetesine onlarca makale yazdığına vurgu yapılan haberde, Oktar'ın birçok İsrailli din adamı ve politikacılarla görüştüğüne işaret edildi.

Haberde ayrıca Oktar grubunun ileri gelenlerinin 2013'te İsrail'e gelerek bazı İsrailli milletvekilleriyle bir araya geldiği hatırlatıldı.

Times Of Israel: Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ayin yapmalarına izin verilmesine destek veriyordu

Times Of Israel gazetesi ise Oktar'ın önceki yıllarda Yahudi karşıtı ve Yahudi katliamını reddeden görüşlere yer veren kitaplar yazdığını ancak son yıllarda bu görüşlerini reddettiğine vurgu yapıldı.

Oktar'ın bazı üst düzey İsrailli isimler ile yakın ilişkisi olduğu ve bazı İsraillileri televizyonunda konuk ettiğine değinilen haberde, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ayin yapmalarına izin verilmesini desteklediğine vurgu yapıldı.

Jewish Press: İsrail dostu Müslüman lider

Jewish Press adlı haber sitesi de Oktar'ın tutuklanmasına ilişkin haberde, "İsrail dostu Müslüman lider tutuklandı." başlığını attı.

Haberde, Oktar'ın birçok Yahudi din adamıyla yakın ilişkisinin olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA