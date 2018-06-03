İsrail basın özgürlüğünü de gasp ediyor

Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam ediyor. İsrail haklarını arıyan Filistinlilerin üzerine gerçek mermilerle saldırıyor.

Aynı zamanda gösterileri dünyayı duyuran gaztecileri de hedef alıyor. Bugüne kadar Filistinli 55 gazeteci İsrail'in saldırılarında yaralandı.

Gerçek mermi, plastik mermi, gaz bombası

Gazze'deki gazetecilerden 9'u gerçek mermilerle, 8'i tahrip uçlu mermi parçalarıyla, 17'si ise doğrudan üzerlerine atılan gaz bombalarıyla yaralandı.

21'i ise yoğun gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi ve bayıldı. Öte yandan İsrail askerleri Batı Şeria'da da 7 gazeteciyi gözaltına aldı ve darp etti.

Gazze'de bilanço ağır

İsrail askerleri gösterilerde şu ana kadar 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 123 Filistinliyi şehit etti.

7451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13672 Filistinli ise yaralandı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA