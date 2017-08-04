İsrail Başbakanı Netanyahu'yu zor günler bekliyor

İsrail, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun rüşvet ve yolsuzluk davalarıyla çalkalanıyor.

Hakkında yolsuzluk ve rüşvet davası açılan Netanyahu'ya polisten kötü haber geldi.

İsrail polisi, Netanyahu'nun rüşvet alıp yolsuzluk yaptığı iddialarını hazırladığı raporla doğruladı ve İsrail mahkemesine iletti.

Suçlamalar arasında iş adamlarından rüşvet almak. medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık etmek, Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluğa karışmak bulunuyor.

Polisin raporunda iki davanın adı geçiyor. Bunlardan biri "1000 Davası" olarak adlandırılıyor.

Netanyahu'nun, kendisi ve eşi için bir Hollywood yapımcısından lüks eşyaları hediye olarak kabul ettiği belgeleniyor.

"2000 Davası" olarak isimlendiren ikinci dava ise basına ilişkin. Netanyahu'nun, bir İsrail gazetesinin yayıncısı ile anlaşma yapmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Her iki dava için de mahkemeye somut kanıtlar sunduğu belirtilen polis raporu, İsrail mahkemesince değerlendirmeye alındı.

İddiaları reddededen Netanyahu hakkındaki iki davaya ilişkin yayın yasağı koydu.