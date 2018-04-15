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Buradasınız : » » İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye operasyonuna destek

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye operasyonuna destek

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonu destekledi.

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İsrail Başbakanı Netanyahudan Suriye operasyonuna destek

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımına karşı durma kararını desteklediklerini belirtti.

Esed rejimine yönelik operasyona işaret eden Netanyahu, "ABD'nin aldığı ve İngiltere ile Fransa'nın desteklediği karar, bu ülkelerin kimyasal silahla mücadele taahhüdünün beyanla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Beşşar Esed, kitle imha silahlarını ele geçirme ve kullanma konusundaki sorumsuz çabaları, uluslararası hukuka saygısızlığı ve İran güçlerinin Suriye'de üs kurmasına izin vermesi nedeniyle Suriye'yi tehlikeye attığını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Başkan Trump'ın kimyasal silah kullanımı ve yaygınlaştırılmasına karşı durma kararına İsrail'in tam destek verdiğini bir yıl önce açıkça belirttiğini hatırlatarak, bu konuda Başkan Trump'ın kararlılığında ve İsrail'in desteğinde bir değişme yaşanmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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