  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'la ilgili 'nükleer program' iddiası

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'la ilgili 'nükleer program' iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın, 2015 yılında imzalanan anlaşmaya rağmen nükleer programıyla ilgili tüm planlarını korumayı başardığını iddia etti.

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İsrail Başbakanı Netanyahudan İranla ilgili nükleer program iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan ve aldatmalarına dayandığını öne sürdü.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun Japon mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarını yinelediği kaydedildi.

Netanyahu, "İran nükleer programıyla ilgili tüm planlarını korumayı başardı. Ancak nükleer silah istemeyenler plan yapmıyorlar ya da planlarını korumuyorlar. Bu anlaşma (Tahran ile P5+1 ülkeleri arasındaki anlaşma) İran'ın yalanlarına ve yanlış bilgisine dayanan kötü bir anlaşmadır" dedi.

İsrail ile Japonya arasındaki iş birliğine vurgu yapan Netanyahu, özellikle teknoloji alanındaki çalışmalara dikkati çekti.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, iran, Binyamin Netanyahu
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