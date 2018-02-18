İsrail Başbakanı Netanyahu: İsrail'in kararlılığını test etmeyin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Münih'te düzenlenen 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklendi.

Konferansa ilk defa katılan Netanyahu, İsrail’in İran'a ait düşürdüğü insansız hava aracının bir parçasını göstererek, İran’a “İsrail’in kararlılığını test etmeyin.'' dedi.

İran'ın Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini, terörizme destek vererek hakimiyetini artırmak istediğini savunan Netanyahu, İran'ın "bugün dünya için en büyük tehdit olduğu" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in kırmızı çizgileri bulunduğunu, bunların sınanmaması gerektiğini belirterek, İsrail'e zarar vermesi durumunda İran'a müdahale edeceklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "güzel yalan konuşan biri" olarak tanımlayan Netanyahu, Suriye'de Esed rejiminin, İran ordusunun ülkeye girişine izin vermesi durumunda kendi pozisyonlarını değiştireceklerini belirtti.

Zarif: Ciddiyetten uzak açıklamalar

Cevad Zarif ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesini suçlayan açıklamalarını "ciddiyetten uzak" olarak niteledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih'te düzenlenen 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

Netanyahu'nun konferansta yaptığı konuşmanın ciddiyetten uzak olduğunu söyleyen Zarif, "Bugün burada bir komedi sahnesine tanıklık ettik. İzin verin ciddi meselelerden söz edelim." dedi.

Kaynak: AA