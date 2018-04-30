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İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programı var

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu: İranın gizli nükleer silah programı var

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu söyledi. Netanyahu, Tahran’ın 2015’te uluslararası güçlerle nükleer anlaşmaya imza attıktan sonra da nükleer silah konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ve genişlettiğini savundu.

Benjamin Netanyahu, başkent Tel Aviv'de bir basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'la nükleer anlaşmayı gözden geçirme konusunda doğru şeyi yapacağına emin olduğunu belirtti.

Basın toplantısında yaptığı sunumda İran'a ait 50 bin dosya ve 183 cd'den oluşan gizli dosyayı ele geçirdiklerini söyleyen Netanyahu, dosyaları ele geçirmelerinin "Büyük bir istihbarat başarısı" olduğunu vurguladı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

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