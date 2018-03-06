  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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İsrail Başbakanı Netanyahu: İran bölgedeki tüm ülkeleri tehdit ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran karşıtı mesajlarını sürdürürek, "İran agresif bir imparatorluk inşa ediyor. İran'ı durdurmalıyız ve durduracağız." dedi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu: İran bölgedeki tüm ülkeleri tehdit ediyor

ABD Başkanı Donald Trump ile dünkü Beyaz Saray görüşmesinde ağırlıklı olarak İran konusunu görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün de Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) 2018 Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran karşıtı mesajlarına devam etti.

Tahran'ın bölgedeki adımlarının tüm bölge ülkelerini tehdit ettiğini savunan Netanyahu, "İran agresif bir imparatorluk inşa ediyor. İran'ı durdurmalıyız ve durduracağız." dedi.

"Nükleer anlaşma İran'ı tehlikeli ve savaşçı hale getirdi"

Nükleer anlaşmanın İran'ı daha tehlikeli ve savaşçı hale getirdiğini iddia eden Netanyahu, İran'ın bölgede her geçen gün daha fazla ülke üzerinde etkili olduğu savını bir harita üzerinde göstererek anlattı.

Öte yandan ülkesinde, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşen Netanyahu'nun Trump yönetimiyle son dönemdeki yakın teması her iki ülke kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, beyaz saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iran
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