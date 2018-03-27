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İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Netanyahu daha önce boğaz enfeksiyonu nedeniyle pek çok randevusunu iptal etmek zorunda kalmıştı.

27 Mart 2018 Salı 23:51



