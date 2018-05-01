  • 01 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.089
    EURO 4.916
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.907
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail Başbakanı Netanyahu: Bölgedeki kuralları değiştirecek olan İran

İsrail Başbakanı Netanyahu: Bölgedeki kuralları değiştirecek olan İran

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kimse savaş gibi bir şey istemiyor. Bölgedeki kuralları değiştirecek olan İran" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bölgedeki kuralları değiştirecek olan İran

CNN'e konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni ele geçirilen belgeleri incelemek için uzman gönderecek ABD, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de davet ilettiğini söyledi.

"Trump doğru olanı yapacak"

Netanyahu, ''Ele geçirdiğimiz dramatik bulguları mümkün olan en fazla insanın duymasının önemli olduğunu düşündüm. Nükleer anlaşma dikkatli bir şekilde yeniden gözden geçirilmeli. Trump'ın yargısına güveniyorum. Doğru olanı yapacak'' dedi.

"Savaş istemiyoruz"

"İsrail, İran'a karşı savaşa girmeye hazır mı?" sorusuna ise Netanyahu, "İsrail, İran'la savaşmak istemiyor. Kimse savaş gibi bir şey istemiyor. Bölgedeki kuralları değiştirecek olan İran" cevabını verdi.

"İran nükleer silah üretmeye çalışıyor" iddiası

Netanyahu Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye ulaştığını söylemiş, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirmişti. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini savunmuştu.

İran ise, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ciddi sonuçları olacağını açıklamış, nükleer faaliyetlerin yeniden başlatılabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: TRT, savaş, Netanyahu, kimyasal, iran
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER