İsrail askerlerinin yıktığı okul yeniden açıldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde yıktığı köy okulu, bugün Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden eğitime açıldı.

İsrail askerlerinin 23 Ağustos’ta Beytullahim’e bağlı Cubb Ez-Zeyb köyünde yıktığı okul, aktivistler tarafından inşasının tamamlanmasının ardından Filistin Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından bugün eğitime açıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleri ile Mücadele Heyeti Başkanı Velid Assaf, "Okulun inşa süreci bölge halkı ve aktivistler tarafından çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Şimdi öğrenciler okullarına dönmeye başladı." dedi.

Dün okuldaki çalışmaları yürüten aktivistler ve köy halkına müdahale için bölgeye gelen İsrail askerleri ile çevrede bulunan Filistinliler arasında arbede yaşanmış, İsrail güçleri göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullanmıştı.

Heyet tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, avukatların İsrail ordusunun okulu bir kez daha yıkmaması için mahkemeden geçici ihtiyat kararı aldıkları ifade edilmişti.

İsrail askerlerinin Cubb Ez-Zeyb köyünde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı 8 sınıflık okulda 64 Filistinli öğrenci eğitim görüyordu.