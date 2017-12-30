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Buradasınız : » » İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Gazze'de düzenlenen dünkü gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Salih şehit oldu.

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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan 20 yaşındaki Filistinli Cemal Muhammed Salih'in bu sabah şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Salih'in tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit olduğunu belirtti.

Salih, dün Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, kudüs, gazze, filistin, abd
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