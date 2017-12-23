İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden Filistinli göstericilere olan sert müdahalesi can kaybına sebep oluyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesiyle yaralanan Şerif el-Abd Şlaş'ın bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirtti.

Filistinli Şlaş, geçen pazar günü Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA