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İsrail askerlerinin yaraladığı 54 Filistinli bitkisel hayatta

İsrail'in Gazze sınırında gerçekleştirdiği katliamda yaralanan Filistinlilerden 54'ünün bitkisel hayatta olduğu belirtildi.

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İsrail askerlerinin yaraladığı 54 Filistinli bitkisel hayatta

Filistin İşgal Suçlarını Takip Heyeti Başkanı İmad el-Baz, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze sınırında göstericilere açtığı ateşte en az 3 bin Filistinlinin yaralandığını hatırlatarak, bu kişilerden 54'ünün bitkisel hayatta olduğunu açıkladı.

1359 kişi gerçek mermiyle vuruldu

Yaralananlardan 1359'unun gerçek mermiyle vurulduğunu, bunlardan 79'unun kadın, 255'inin çocuk olduğunu belirten Baz, 20 gazeteci ile 19 sağlık görevlisinin de İsrail askerleri tarafından vurulduğunu ifade etti.

Baz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a İsrail'in suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıma çağrısı da yaptı.

62 Filistinli şehit edildi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, filistin
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