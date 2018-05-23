İsrail askerlerinin yaraladığı 15 yaşındaki çocuk şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin 14 Mayıs'ta ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto için Ramallah-El-Bire kentlerinin kuzey girişinde düzenlenen gösterilerde ateşli silahla yaraladığı Udey Ekrem Ebu Halil'in (15) tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

Öte yandan Ebu Halil'in akrabalarından İmad Hatır, Udey'in karnından ağır yaralandığını, önce Ramallah Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını daha sonra Nablus'taki Necah Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

Hatır, Udey'in cenaze töreninin yarın Ayn Sinya beldesinde düzenleneceğini aktardı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 14 Mayıs'ta ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlemiş, İsrail askerleri, eylem yapan Filistinlilere müdahale etmişti.

İsrailli askerlerin, Filistinli göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

Kaynak: AA