  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İsrail askerlerinin sert müdahalesi sürüyor

İsrail askerlerinin sert müdahalesi sürüyor

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ın doğusunda yine baskın yaptı. Buna tepki gösteren Filistinliler sert müdahalelerle karşılaştı.

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İsrail askerlerinin sert müdahalesi sürüyor

İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir Beldesi'nde baskın düzenleyerek arama yapan İsrail askerleri ile beldedeki Filistinli öğrenciler arasında arbede yaşandı. İsrail askerlerinin gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi yaşadığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olaylarda bir Filistinlinin plastik mermiyle yaralanarak, Ramallah'taki Sağlık Kompleksi'ne kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, yaralının durumunun ağır olmadığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, fisitin, Batı Şeria
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