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İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

ABD'nin Kudüs'teki elçilik açılışında İsrail askerleri tarafından yaralanan ve dün akşam şehit olan 16 yaşındaki Filistinli genç için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

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İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasının ardından şehit düşen Mahmud Macid Garbali isimli Filistinli gencin naaşı, Gazze'deki Büyük Ömer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda 14 Mayıs'ta ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde başından yaralanan 16 yaşındaki Filistinli gencin şehit olduğu duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta törenle açılmıştı.

Büyük dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Mahmud Macid Garbali isimli Filistinli gencin şehadetiyle birlikte, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 136 oldu, 15 binden fazla Filistinli de yaralandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, israil askerleri, gazze, abd
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