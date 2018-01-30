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Buradasınız : » » İsrail askerlerinin müdahalesinde Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin müdahalesinde Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanan İsrail askerleri, 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti.

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İsrail askerlerinin müdahalesinde Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'daki olaylarda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Leys Heysem Ebu Naim, kaldırıldığı Ramallah kentindeki Filistin Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Görgü şahitleri, Muğir beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, Filistinli onlarca gencin de taşlarla karşılık verdiğini anlattı. 

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 17 Filistinli şehit olurken, yüzlercesi de yaralandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, Batı Şeria
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