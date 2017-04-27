  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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İsrail askerlerinin geçen ay öldürdüğü Filistinli kadının cenazesi defnedildi

İsrail tarafından bir aya yakın süredir bekletildikten sonra teslim edilen Filistinli kadının cenazesi Kudüs'te toprağa verildi.

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İsrail askerlerinin geçen ay öldürdüğü Filistinli kadının cenazesi defnedildi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve naaşı yaklaşık bir aydır alıkonulan Filistinli Siham Ratib Nemr'in cenazesi Kudüs'te defnedildi.

Mescid-i Aksa'nın Babu'l Amud Kapısı yakınında İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla geçen ay öldürülen Nemr'in cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Filistinli kadının naaşı, Doğu Kudüs'teki Şa'fat Mülteci Kampı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Anata beldesindeki Şüheda Kabristanı'nda toprağa verildi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerleri tarafından Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yaklaşık bir ay önce vurularak öldürülen Filistinli kadının naaşının dün İsrail tarafından teslim edildiğini duyurmuştu.

Etiketler: israil askerleri, filistinli kadın, cenaze, Mescid-i Aksa
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