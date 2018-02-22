  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail askerlerinin darp ettiği Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin darp ettiği Filistinli genç hayatını kaybetti

Eriha'da bir Filistinli'nin gözaltına alındığı sırada İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail askerlerinin darp ettiği Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin Esirler Kulübü, İsrail işgal güçlerinin, 33 yaşındaki Yasir Ömer’in ailesine bugün sabaha karşı Eriha’da gözaltına aldıkları oğullarının hayatını kaybettiğini bildirdiğini açıkladı. Yasir Ömer’in ailesi çocuklarının herhangi bir hastalığının olmadığını, yalnız evinde gözaltına alınma sırasında İşgal güçleri tarafından darp edildiğini söyledi.

Filistin Esir ve Mahkumlar Derneği Başkanı Iyd Berahime, İsrail işgal kuvvetlerinin bu gece yarısından sonra mahalli saatle 02.30’de Eriha’da saldırıda bulunduğu, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandığını kaydetti.

Berahime, Yasir Ömer’in gözaltına alınma esnasında İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darp edildiğini, bu sabah öldüğü bildirilmeden önce bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: filistin, israil askeri
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