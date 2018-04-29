İsrail askerlerinin açtığı ateşle 30 Filistinli sporcu yaralandı

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinliler arasında 30'dan fazla profesyonel sporcunun bulunduğu açıklandı.

Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ahmed Muhaysin, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail ordusunun 30'dan fazla sporcuyu yaraladığını söyledi.

Muhaysin, yaralı sporculardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, aralarında bir daha spor yapamayacak olanların da bulunduğunu belirtti.

Zevayde Spor Kulübü'nün voleybol gençlik takımından Ahmed el-Aydi'nin başından aldığı yaradan dolayı hâlâ yoğun bakımda olduğunu dile getiren Muhaysin, Asya Şampiyonası'na hazırlanan Filistinli bisikletçi Ala ed-Dali'nin de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bacağını kaybettiğini hatırlattı.

Muhaysin, Han Yunus'taki Salah Spor Kulübü'nde oynayan Muhammed Ubeyd adlı futbolcunun da İsrailli keskin nişancılar tarafından bacağından vurulduğunu ve futbol hayatının sona erdiğini aktardı.

Uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerini, Filistinli kadın, çocuk ve gençlerin himayesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Muhaysin, barışçıl göstericilere karşı İsrail'in işlediği suçlar hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Erdoğan'ın hediye ettiği bisikletle antrenman yapıyordu

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bacağını kaybeden Filistinli sporcu Dali, gelecek ay Endonezya'da düzenlenmesi planlanan Asya Şampiyonası'na Filistin takımıyla katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisiklet ile her gün saatlerce çalışıyordu.

Filistinli genç bisikletçi, "Vurulduktan sonra; işgal güçlerinin, sadece bacağımı değil, çocukluğumdan bu yana inşa ettiğim hayallerimi de vurduğunu hissettim." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, Gazze Şeridi'ne ikisi 2016'da, diğeri 2017 yılında yaklaşık 14 bin ton insani yardım malzemesi taşıyan 3 gemi göndermişti. Yardım malzemelerinin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazzeli çocuklara şahsi hediyesi olarak gönderdiği 1000 bisiklet ve sporculara özel 10 bisiklet bulunuyordu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde aralarında 2 gazeteci ve 18 yaş altındaki 5 kişinin de bulunduğu 46 Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA