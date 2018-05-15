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İsrail askerlerinden yeni saldırı hazırlığı

Gazze sınırındaki protestolarda gerçek mermilerle onlarca Filistinliyi şehit eden İsrail askerlerinin yeni saldırılara hazırlandığı görüntülendi.

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Bölgede yaşanan en kanlı günlerden birinin ardından, İsrail askerleri Gazze şeridindeki sınır boyunca zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: sınır, saldırı, israil, gazze, filistin, asker
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