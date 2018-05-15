İsrail askerlerinden yeni saldırı hazırlığı

Bölgede yaşanan en kanlı günlerden birinin ardından, İsrail askerleri Gazze şeridindeki sınır boyunca zırhlı araçlar konuşlandırdı.
Kaynak: Reuters
Gazze sınırındaki protestolarda gerçek mermilerle onlarca Filistinliyi şehit eden İsrail askerlerinin yeni saldırılara hazırlandığı görüntülendi.
Bölgede yaşanan en kanlı günlerden birinin ardından, İsrail askerleri Gazze şeridindeki sınır boyunca zırhlı araçlar konuşlandırdı.
Kaynak: Reuters
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