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İsrail askerlerinden mülteci kampına baskın

İsrail askerleri Filistinlilerin kaldığı kampa baskın düzenledi.

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İsrail askerlerinden mülteci kampına baskın

İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Kalandiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyip 3 Filistinli genci gözaltına almasının ardından askerlerle Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri, taş atan Filistinlilere gerçek ve plastik mermiler ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise yaralanan kişilerin Ramallah'taki Filistin Medical Kompleks'e nakledildiği duyuruldu.

Olayda çok sayıda kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

İsrail askerleri zaman zaman Batı Şeria ve Kudüs'te, askeri tatbikat yapmak ya da gözaltına almak amacıyla Filistinlilere ait bölgelere baskın düzenliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, filistin, Kalandiya Mülteci Kampı, çatışma
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