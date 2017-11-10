  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

İsrail askerleri, Filistinlilerin Batı Şeria'da düzenledikleri gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

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İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti.

Filistinli göstericiler, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanan İsrail askerlerine taş ve molotof kokteyli ile karşılık verirken, gazdan etkilenen onlarca kişi boğulma tehlikesi atlattı.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki üç milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Kaynak: AA

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