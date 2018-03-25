İsrail askerlerinden Batı Şeria'da okul baskını

Lisenin bulunduğu Burin beldesi sakinlerinden Hitam en-Neccar, İsrail askerlerinin bir grup Yahudi yerleşimciyle okula baskın yaptığını aktardı.
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Askerlerin baskın sırasında plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını söyleyen Neccar, iki öğrencinin plastik mermiyle yaralandığını ifade etti.
Neccar, "Okul, 8 dönüm arazisine el konulma kararı çıktığından bu yana neredeyse her gün Yahudi yerleşimciler ve askerlerin baskınına maruz kalıyor" dedi.
İsrail, 55 dönümlük okul arazisinin 8 dönümüne el koyma kararını bir hafta önce Burin Belediye Meclisi ile okul idaresine iletmişti.
İsrail tarafı, 8 dönüm araziye el koyma kararının arkasında, Yahudi yerleşimcilere taş atılmasını önlemek gibi "güvenlik sebepleri" olduğunu iddia ediyor.
Kaynak: AA