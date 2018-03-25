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Buradasınız : » » İsrail askerlerinden Batı Şeria'da okul baskını

İsrail askerlerinden Batı Şeria'da okul baskını

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir liseye düzenlediği baskında, 2 Filistinli öğrenci yaralandı.

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İsrail askerlerinden Batı Şeriada okul baskını

Lisenin bulunduğu Burin beldesi sakinlerinden Hitam en-Neccar, İsrail askerlerinin bir grup Yahudi yerleşimciyle okula baskın yaptığını aktardı.

Askerlerin baskın sırasında plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını söyleyen Neccar, iki öğrencinin plastik mermiyle yaralandığını ifade etti.

Neccar, "Okul, 8 dönüm arazisine el konulma kararı çıktığından bu yana neredeyse her gün Yahudi yerleşimciler ve askerlerin baskınına maruz kalıyor" dedi.

İsrail, 55 dönümlük okul arazisinin 8 dönümüne el koyma kararını bir hafta önce Burin Belediye Meclisi ile okul idaresine iletmişti.

İsrail tarafı, 8 dönüm araziye el koyma kararının arkasında, Yahudi yerleşimcilere taş atılmasını önlemek gibi "güvenlik sebepleri" olduğunu iddia ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, israil, baskın
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