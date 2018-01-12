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İsrail askerlerinden Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Gazze sınırında protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucunda 41 Filistinli yaralanırken, 7'si de gözaltına alındı.

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İsrail askerlerinden Batı Şeria ve Gazzedeki gösterilere müdahale

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ve Gazze'de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı gösteriler devam ediyor. 

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteriler sırasında olaylar çıktı. İsrail askerleri, Filistinli gençlere, göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Çatışmalarda 41 kişi yaralandı.

Aralarında Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesinin de bulunduğu 7 Filistinli gözaltına alındı.

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.  

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: israil, filistin, Trump, abd, kudüs, Batı Şeria, gazze
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