İsrail askerlerinden 3 yaşındaki Filistinli çocuğa tehdit

Sosyal medyada bir Filistinli aktivist tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail askeri çocuğu kolundan tutarak gözaltına almakla tehdit edip hırpalıyor, küçük çocuğun ağabeyi, kardeşini kurtarmaya çalışıyor. Bir Filistinlinin de müdahale etmesinin ardından İsrail askeri küçük yaşındaki çocuğu bırakmak zorunda kalıyor.

Kaynak: İHA