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İsrail askerlerinden 15 Filistinliye gözaltı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail askerlerinden 15 Filistinliye gözaltı

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

2'si eski mahkum

Açıklamada ayrıca, gözaltına alınanlardan 2'sinin eski mahkum olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, gözaltı, filistin
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