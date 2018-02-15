  • 15 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail askerleri zeytin ağacı diken Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerleri zeytin ağacı diken Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki bir araziye zeytin ağacı dikmek isteyen Filistinlilere müdahale etti. Müdahalede yaralananlar oldu.

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İsrail askerleri zeytin ağacı diken Filistinlilere müdahale etti

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla el konulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir araziye zeytin ağacı dikmek isteyen Filistinliler, İsrail askerlerinin müdahalesi ile karşılaştı.

Göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerin kullanıldığı İsrail müdahalesinde, bazı Filistinliler yaralanırken bazıları da atılan gazdan etkilendi.

Bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinlinin tedavi için hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Beyta Belediyesi Başkanı Fuad Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin beldedeki Filistinli ailelere ait 5 dönüm arazi üzerine prefabrik evler yerleştirdiğini söyledi.

Meali, "İşgalciler, yüzlerce dönüm arazi anlamına gelen Ebu Sabih Tepesi'ni ele geçirmeye çalışıyor. Bu nedenle söz konusu bölgede ağaç dikilmesi çağrısında bulunduk." dedi.

Beyta Belediyesi, beldenin Ebu Sabih bölgesindeki arazileri müsadere edilmekten korumak amacıyla ağaç dikme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: filistin, israil, zeytin ağacı
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