İsrail askerleri yine gerçek mermi kullandı: 2 Filistinli yaralı

İsrail askerleri Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih kasabasının girişini demir barikatlarla kapattı.

Duruma tepki gösteren Filistinli gençlere, İsrail askerleri müdahale etti.

Göstericilerin üstüne ateş açtılar

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin göstericilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açması sonucu 2 Filistinli genç ayağından vurularak yaralandı.

Yaralı gençler Ramallah'taki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsrail ordusundan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Nebi Salih'te 6 Haziran'da İsrail askerleri 21 yaşındaki İzzettin el-Tamimi adlı genci gerçek mermiyle vurarak şehit etmişti.

Kaynak: AA