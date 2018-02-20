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İsrail askerleri Yahudi yerleşimcilerin evlerini söktü

İsrail askerleri, Nablus'ta Yahudi yerleşimcilere ait 9 prefabrik evi sökerek kaldırdı.

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İsrail askerleri Yahudi yerleşimcilerin evlerini söktü

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yer alan Beyta beldesi Belediye Başkanı Fuad Meali, İsrail askerlerinin Beyta'daki Ebu Subeyh Dağı bölgesine Yahudi yerleşimcilerin yaklaşık 2 hafta önce inşa ettiği prefabrik evleri kaldırdığını ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin bu evleri yaparak Filistinlilere ait yaklaşık 5 bin dönümlük tarım arazisini istila etmeyi amaçladığını aktaran Meali, Yahudi yerleşimcilerin evlerinin sökülmesinin ardından Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdığını belirtti.

Prefabrik evlerin, bölge sakinlerinin Yahudi yerleşim yerleri ve topraklarının istila edilmesine karşı yürüttüğü mücadele sonucu kaldırıldığına dikkati çeken Meali, geçen günlerde bu konu nedeniyle yürüyüşler ve etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Meali, Filistinli yöneticilerin baskılarının da bölgedeki Yahudi yerleşim yeri projesinin iptalinde rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil
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