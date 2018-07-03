İsrail askerleri Türk bayrağını taşıyan genci vurdu

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" devam ediyor.

İsrail sınırına akın eden çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce Filistinli, gösteri yaptı.

İsrail yine terör estirdi

İsrail askerleri, gerçek mermi ve gaz bombaları ile göstericilere müdahale etti.

Onlarca Filistinli yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Türk bayrağını elinden bırakmadı

O anlarda elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli gencin durumu kameralara takıldı. Filistinli genç, İsrail askerlerinin açtığı ateşte ayağından vuruldu.

Bir süre sendeleyen yaralı Filistinli sedyeye yatırıldı. Yaralı Filistinli gencin Türkiye sevgisi öyle büyüktü ki sedyede bile Türk bayrağını elinden indirmedi.

Filistinliler gasp edilen haklarını arıyor

İşgal karşıtı gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini göstermek için posterlerini taşıdı.

İsrail 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. O tarih Filistinlilerce "Toprak Günü" olarak anılıyor.

Gazze'de acı bilanço

Filistinli gruplar, toprak gününün 42'inci yılı için Gazze sınırına gelerek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" yapıyor.

İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu şu ana kadar gösterilerde 135 Filistinli şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA, TRT Haber