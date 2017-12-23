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İsrail askerleri 'Noel Baba'lı göstericilere müdahale etti

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde düzenlenen "Noel Baba"lı gösterilere müdahale etti.

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İsrail askerleri Noel Babalı göstericilere müdahale etti

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Beytullahim'de gösteri düzenledi. İsrail askerleri, aralarında "Noel Baba" kıyafeti giyen kişilerin de bulunduğu göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı.

Müdahale sırasında kısa mesafeden eline gaz kapsülü isabet eden AA foto muhabiri Hişam Ebu Şegra yaralandı. Ebu Şegra, hastanede tedavi altına alınırken, göstericilerden bazıları da göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: müdahale, israil askerleri, gösteri
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