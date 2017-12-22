İsrail askerleri kasabaya baskın düzenledi: 3 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı bir kasabaya düzenlediği baskında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus kentinin doğusunda Beyt Furik kasabasına baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail askerlerinin, Filistinli grubu dağıtmak için kullandığı plastik mermi nedeniyle 3 kişinin yaralandığı, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gaza maruz kalarak boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Yaralılara olay yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

Baskının nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

AA